Сегодня, 07:56

Рак, ампутация и «новая» жизнь следуют после несоблюдения простых правил.

Красота и здоровье - это часто разные и несопоставимые понятия, которыми женщины не руководствуются при выборе средств ухода за собой или в одежде. Отдавая предпочтение тесному белью, женщина самостоятельно провоцирует остановку процесса кровообращения и наносит вред своему здоровью. Согласно исследованию, опубликованному в журнале американской Ассоциации исследований рака, популяционное исследование не выявило никакой связи между ношением бюстгальтера и повышенным риском рака молочной железы среди женщин в постменопаузе.

Участниками исследования были 454 женщины с инвазивной карциномой протоков (IDC) и 590 женщин с инвазивной карциномой дольки (ILC), двумя наиболее распространенными подтипами рака молочной железы, из столичной области Сиэтл-Пьюджет-саунд; 469 женщин, у которых не было рака молочной железы, стали контрольной группой. Все женщины в постменопаузе в возрасте от 55 до 74.

«Были некоторые опасения, что одной из причин, почему рак молочной железы может быть более распространенным в развитых странах по сравнению с развивающимися странами, являются различия в моделях ношения бюстгальтеров», - сообщил Лу Чен, исследователь отдела наук общественного здравоохранения в исследовательском центре рака Фреда Хатчинсона и докторант кафедры эпидемиологии в школе общественного здравоохранения университета Вашингтона. Исследование не нашло никаких доказательств того, что ношение бюстгальтера увеличивает риск рака молочной железы у женщины.

Риск был одинаковым, независимо от того, сколько часов в день женщины носили бюстгальтер, носили ли они бюстгальтер на косточках или в каком возрасте они впервые начали носить бюстгальтер. Несмотря на этот факт, ученые назвали наносящие вред женской груди факторы. К ним отнесли тесное женское белье, неправильный рацион питания, чрезмерную сухость кожи молочных желез.