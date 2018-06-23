«Инопланетяне и роботы»: Как занимались сексом герои фантастических боевиков 90-х

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В тот период режиссёры решили показать самые смелые фантазии, относительно будущего. Были и пришельцы со щупальцами, и телепатическая любовь, и люди-машины с пенисом-бензопилой.

Сейчас же в Сети был опубликован ТОП эротических сцен футуристического кино 90-х. По словам экспертов, в первую очередь среди таких фантастических боевиков стоит отметить «Разрушителя» со Сильвестром Сталлоне. Многое в этой работе было загадкой для зрителей, и создателям даже пришлось объяснять суть некоторых вещей.

Однако в «Разрушителе» есть очень интересная сцена секса Сталлоне и Сандры Баллок. Если главный герой предпочитает заниматься сексом на обычной кровати, по старинке, то вот его подруга предлагает другой способ – неврологический шлем. Пара должна одеть его и сесть друг напротив друга. Интересна игра актёров. Когда в сюжете Сандра Баллок изображает удовольствие, Сталлоне начинает смешно корчится и с ужасом срывает устройство.

Второй фильм, который стоит отметить это «Сверхновая». Вообще это кино получило трагическую славу, так как режиссёру пришлось преодолеть много сложностей, чтобы лента попала на экраны. Но всё же самое странно в «Сверхновой» - это секс.

По сюжету, Анджела Бассет и Джеймс Спейдер занималась сексом в невесомости. Специалистам пришлось накладывать самые современные спецэффекты того времени и убирать половину сцены из-за обильного наличия голых тел.

Более странно секс изображён в фильме «Газонокосильщик». В нём главные герои одевают некие шлемы виртуальной реальности, погружаясь в компьютерное пространство. Затем зрителю демонстрируют два силуэта.

После этого, постельная сцена начинает больше напоминать наркоманский приход. Эти силуэты начинают сливаться и всё это сопровождается ужасной графикой.

В «Космических дальнобойщиках» создатель решает показать секс главной героини с инопланетянами и роботами. Перед главной героиней появляется некий симбиоз человека и машины, который заводит свой пенис, как бензопилу. Это у него получается с трудом, но в итоге он всё же залазит на девушку.

В конечном итоге она начинает показывать отвращение всем своим видом и откидывает робота-пришельца, который рассыпается на части и теряет свой пенис.

Но самый странный секс был в «Стар Треке». Там инопланетная королева Борга связывает главного героя и начинает насиловать его телепатически.

Похожие интимные отношение были и в фильме «Особь».

Тогда во время любовных утех девушка превращается в жуткого пришельца и уничтожает своего партнёра.