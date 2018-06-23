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В Канаде женщина поймала судака-монстра

Сегодня, 10:09

Когда пошла поклёвка, любительница рыбалки решила, что просто зацепилась крючком за бревно на дне водоёма. Но к её огромному удивлению и восторгу через минуту она увидела гигантскую рыбу, размер которой составлял около метра.

В Канаде женщина по имени Лиза Ропер во вторник вечером решила отправиться на рыбалку со своей подругой Джессикой. Они хотели отдохнуть на природе за любимым занятием, но в один момент Лиза поймала судака-монстра. В итоге, женщина опубликовала фото в своём Facebook. Публикация быстро стала популярной. Лиза, в отличие от других рыбаков, решила поделиться с общественностью подробностями рыбалки и информацией о том, какую наживку она использовала.

По словам Лизы, когда судак клюнул, она решила сначала, что крючок зацепился за бревно. Женщине было очень тяжело. Но тем не менее, канадка почувствовала, как что-то под водой водит леску из стороны в сторону.

                                         

В один момент Лиза разочаровалась, решив, что рыбы на крючке нет, и стала тянуть сильнее. Вдруг из-под воды появился настоящий судак-монстр. Женщины не могли поверить в увиденное, в какой-то момент их восторг даже превратился в панику. В итоге, подруге Лизы всё же удалось помочь вытащить это подводное чудовище.

На лодке женщины замерили размеры судака. Оказалось, что его длина составляет 75 сантиметров, а вес больше 5 килограммов. Примечательно, что абсолютный рекордный вес когда-либо пойманного судака составляет 7 килограммов.

Стоит отметить, что после нескольких фотографий Лиза решила отпустить гигантского судака-чудовище обратно в воду.

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