"Хищницы на свободе": Опубликован ТОП-10 нелепых образов звёзд

Вчера, 23:45

До маскарада еще далеко, однако некоторые звезды уже успели примерить костюмы со звериным принтом и шокировать публику.

"Хищницы на свободе", - именно так гуру в области моды язвят по поводу обилия звериных принтов. К примеру, Кристина Агилера и Мэнди Мур превратились в леопардов, надев платья в зверином стиле. Агилера даже хвост сделала, чтобы полностью слиться с природой. Животный принт сейчас очень популярен, однако некоторые звезды перебарщивают, надевая такие платья. Девушки пришли в таком виде на премьеру сериала «Это мы».

У исполнительницы Риты Оры и артистки Тессы Томпсон определенно есть какая-то любовь к птицам. Поэтому девушки тоже вошли в ТОП-10 звериных образов звезд, который недавно был опубликован модными экспертами. Звезды вообще надели странные костюмы. У Риты платье похоже на мумию, а у Тессы как будто сшито из разных кусков.

У Эммы Робертс и Сары Полсен платья, конечно, без звериного принта, однако на них тоже стоит обратить внимание. Эмма Робертс надела странный наряд с нарисованным скрепками, похоже, что девушка скучает по офису. А Полсен вообще похожа на зефир в своем наряде.

Платья Мена Сувари и Приянки Чопры заслуживают отдельного внимания. Похоже, что девочки хотели быть похожими на абажур, а Чопра как будто надела бабушкину скатерть.

Такая одежда больше была бы уместна на даче, а не на светском мероприятии. Девушкам стоило бы выбирать наряды для выхода в свет получше.