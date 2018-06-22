Спецслужбы раскрыли тайну кровожадного монстра-пришельца

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Архивы показывают, что в период с 1947 по 1969 года загадочное чудовище начало мародёрствовать у озера Уорт во Флориде. Тогда же в этой территории возле озера множество людей видели НЛО, паранормальные явления и пришельцев.

На озере Уорт всегда происходили странные вещи, но пик активности был в 1969 году. Эти истории были задокументированы в самый разгар популярности НЛО. Очевидцы заявляли, что вода целыми днями волновалась. Затем летом молодой человек заявил о мужчине-козле – гигантском существе с рогами и мордой животного, которое своим телом было похоже на большую обезьяну.

Монстра-пришельца даже удалось сфотографировать. Он набросился на машину потерпевшего, где была и его жена, а затем сорвал колесо и отбросил его на 150 метров.

Другой очевидец рассказал, что в тот же день отпугнул монстра-пришельца, бросив в него испуга мешок. Владелец магазина возле озера Уорт рассказал, как он немного позже ехал ночью на машине и заметил, как на дороге стояло обезьяноподобное чудовище, которое было похоже на козла и укрыто белым мехом.

Сейчас же спецслужбы раскрыли тайну этого кровожадного монстра. Оказывается, что первые упоминания о пришельцах в регионе – это всего лишь шутка местных рабочих, которые работали в лодке. Они переворачивали её, накрывали белой шкурой и плавали по озеру, пугая людей.

Когда же кровожадное чудовище напало на молодую пару и местного жителя, в местном зоопарке заявили о пропаже макаки. Кстати животное так и не вернулось, погибнув в дикой природе.

Владелец магазина, который видел белоснежного обезьяноподобного существа, в интервью спецслужбам заявил, что скорее всего оно было просто шуткой молодёжи.

Глава местного заповедника рассказал, что вымышленный монстр приносит парку много туристов и прибыли. Ему конечно же хотелось бы вернуть популярность всех этих легенд, но люди уже в них не верят. Однако сейчас до сих пор тысячи людей со всего мира приезжают на озеро Уорт для проведения тематических фестивалей, и конечно же для поиска монстра-пришельца.