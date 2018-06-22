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Учёные рассказали о реальности телепортации

Сегодня, 09:40

Оказывается, что исследователи ещё в 1993 году доказали реальность этого процесса, который возможен с точки зрения физики. Недавно же учёным из Китая телепортировали фотоны на спутник на 500 километров.

Учёные рассказали, что для телепортации они использовали «квантовую запутанность», или как называл её Эйнштейн, «ужасное действие на расстоянии». При таком методе пара фотонов может одновременно быть в одном и том же состоянии, когда они даже разделены огромным расстоянием.

Сейчас исследователи только начали обсуждать тему реальности телепортации будущего, а также возможность использования передачи информации между двумя запутанными частицами. В первую очередь это повлияет на интернет, который станет квантовым. Он будет более быстрый и мощный. Однако для учёных, конечно же, интернет не в приоритете. Они хотят в следующем десятилетии научится телепортировать атомы и молекулы. Этот оптимистичный прогноз дал физик Мичио Каку. Процесс этот очень сложный, ведь даже бактерия имеет больше клеток, чем в видимой части вселенной содержится звёзд.

Для телепортации человека потребуется огромная пропускная способность и около 10 th гигаватт-часов электроэнергии. То есть, чтобы телепортировать только одного индивидуума, нужно будет собрать всё электричество человечества, которое оно произведёт за миллион лет. Поэтому появляется вариант 3D-печати копии человека. Считается, что если послать данные, к примеру, на Марс, о человеке на принтер, то он распечатает точную копию. По идее, это будет некой телепортацией, то есть человек будет и там, и там.

Некоторые учёные считают, что лучше всего здесь будет работать сканер. Есть и другие методы, такие как плазменные пучки.

Но всё же телепортация остаётся фантазией. Возможно, что люди снова перефантазировали. В любом случае возможность телепортироваться учёные будут изучать и дальше.

Пока над темой телепортацией трудятся учёные, некоторые люди уже способны передвигаться на огромные расстояния.

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