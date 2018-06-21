Пещеры каннибалов на Фиджи по сей день пахнут человеческими останками

Сегодня, 13:10

Не так давно жители Фиджи считались самыми опасными людоедами в мире. Сейчас бывшие каннибалы перестали есть друг друга, однако в островных наречениях до сих пор живет жуткая поговорка – «вкусный, как человечина».

Многие деревни на Фиджи чтят древнейшие традиции, жемчужиной которых является «церемония Кава». За чашкой магического эликсира островитяне обсуждают будничные проблемы, осуждая времена дискриминации женского пола.

Турист по имени Пол окунулся в жизнь фиджийских обитателей, в частности, рассказав о пещерах давно умерших каннибалов, которые все еще пахнут человеческими останками.

Путешествие Пола стартовало с визита в дом авторитетного шамана, поселившегося глубоко в лесу. Там группе туристов предстояло пройти «церемонию Кава». Эликсир имеет слегка горький вкус, за которым следует немедленный эффект анестезии. Чудо-напиток сделан без капли алкоголя, однако он вызывает ощущение онемения вокруг рта и удивительное чувство общего благополучия. Фиджийский архипелаг имел страшную репутацию «Острова Каннибала», а «церемония Кава» могла быть невинной прелюдией к главному событию.

Церемония закончилась, Пол вернулся к изначальному «эгалитарному статусу», приготовившись к путешествию в сафатовое пещерное сафари Сигатока. Благословив группу, шаман повел туристов к таинственной пещере Найхихе, самой большой подземной пещерной системе Фиджи.

Вход находится под низким горным навесом. Практически сразу он перетекает в узкий коридор. Внутри пещеры есть комнаты каннибалов, которые по сей день пахнут человеческими останками. Жуткое место имеет богатую историю. В один день в нем могли безжалостно полакомиться людьми, во второй – сыграть свадьбу.

Еще одна уникальная особенность Найхихе – небольшая перегородка в стене из известняка, игравшая в древнем племени роль печи для приготовления пищи.

Пропитавшись смешанными чувствами страха и восторга, Пол с остальными туристами вернулся в цивилизацию. Дружелюбие островитян и эмоциональная естественность их детей лишний раз подтверждают старую поговорку: «Человек приезжает на Фиджи в качестве посетителя, уезжает как друг».

Фиджийский архипелаг давно пережил жуткие времена людоедства, а боявшееся его континенты нынче сами регулярно сталкиваются с неизвестной чертовщиной. Людей теперь боятся не из-за каннибалистских предпочтений, а из-за темноты души и смертоносного оружия. С различных уголков мира доносятся истории, как гоблины-людоеды атакуют «человечину» в лесу. Несмотря на эволюцию моральной нравственности, люди все еще не застрахованы от того, чтобы стать чьим-то обедом.