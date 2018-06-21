«Хватит путать физику с гуманоидами!»: Скептики настойчиво отвергают вероятность НЛО

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Человечество интересуется пришельцами не первый век, однако неопровержимых доказательств существования инопланетной расы не предоставлено по сей день. Возможно, люди обманывают сами себя, путая сигналы зеленых человечков с признаками «жизни» Земли.

В 2018 году СМИ узнали о ранее секретной правительственной инициативе США под названием «Расширенная программа идентификации аэрокосмической угрозы», которая, по существу, направлена на поиски НЛО. Пентагон потратил $22 млн за пять лет для поддержания программы. Эти деньги ничтожны в сравнении с общим годовым бюджетом Штатов в размере $600 млрд, однако они по-прежнему остаются негласным и беспрецедентным допуском от правительства существования инопланетной расы. Более того, США нашли ее.

В начале 2000-х Сеть взорвало видео, снятое с камеры истребителя Super Hornet Navy F/A-18. На нем пилот отслеживает таинственную сферу, выполняющую маневры и излучающую таинственные радиосигналы. Другая сенсационная новость того же дня, рассказывает историю командующего американским ВМФ Дэвида Фравора, встретившего гуманоидов в Тихом океане во время обычной миссии по обучению летчиков. Военнослужащий увидел в небе гигантский овал, передвигавшийся с огромной скоростью и якобы отслеживавший действия ВМФ США.

Подобные рассказы заставляют скептиков искренне насмехаться над военными.

«Хватит путать физику с гуманоидами!», - призывает научное сообщество.

Скептики настойчиво отвергают вероятность НЛО, призывая правительство не использовать против общества свое мощнейшее оружие – спекуляцию. Власть и контроль над СМИ позволяют «верхушке» впарить любой факт под соусом сомнительных доказательств, оправдав израсходование огромной суммы денег на той или иной «инопланетный проект». Возможно, люди сами себя обманывают, ведь всем уже внетерпеж пожать руку гуманоиду. Под воздействием интереса и неизвестности человек связывает вполне обычные физические явления с сигналами от пришельцев. Земля также живет, излучая и принимая сообщения различной частоты, об этом нужно не забывать в погоне за НЛО, призывают скептики.