Вчера, 23:06

Многие молодые, красивые, успешные и разносторонне развитые женщины не могут найти своего мужчину. Психологи говорят, что проблема не в том, что нормальные мужчина перевелись, а в самой женщине. Психолог назвал пять качеств женщины, которые мешают выйти замуж.

В причинах подобных ситуаций разобрались психологи. Причин оказалось всего пять, но, не учитывая их, женщина, наделенная массой достоинств, рискует никогда не выйти замуж. Рассмотрим подробнее:

1. Женщины, сделавшие успешную карьеру, не привлекают мужчин, потому что такая женщина воспринимается мужчиной как самоуверенная и очень активная.

2. Заявление о сексуальных успехах также отпугнет мужчин, потому что оно говорит о большом постельном опыте женщины, а во-вторых, заставляет мужчину сомневаться в собственных силах.

3. Женщина, излишне сконцентрированная на своей внешности, отпугнет мужчину. Прикосновение может разрушить старательно созданную красоту, а это значит, что мужчина не будет чувствовать себя естественно и расслаблено.

4. Требовательные к себе девушки – требовательны и к партнеру. Наличие этих требований способно остудить даже соответствующего им мужчину.

5. Курсы, спорт и прочая активность не являются достоинствами в глазах мужчин. Хранительница семейного очага должна находиться рядом с мужчиной, а не лазать по канату в спортзале.