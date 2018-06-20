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Диетолог раскрыл плюсы и минусы вегетарианства

Сегодня, 21:13

Об особенностях такой разновидности питания рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Благодаря Михаилу Гинзбургу раскрыты плюсы и минусы вегетарианства. Врач отметил, что такой вид рациона включает в себя подвиды.

Так, веганство почти полностью исключает потребление животного белка. Однако организму достаточно сложно привыкнуть к подобной диете. Организму необходим белок животного происхождения хотя бы в малых долях, так как его полное отсутствие – совершенно несвойственное явление. Более того, белок просто необходим беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым людям.

Гинзбург отметил, что некоторые кормящие мамы, исходя из приверженности веганству, не кормят своих детей грудным молоком. Подобное действие непозволительно, так как дети могут в дальнейшем получить серьезные проблемы со здоровьем, а для правильного развития формирующегося организма белок просто необходим.

Отмечается также, что вегетарианство может оказывать и положительное влияние на организм человека, но в течение непродолжительного периода времени. Например, ово-вегетарианство, позволяющее потреблять рыбу и прочие морепродукты в небольших количествах, может стать оздоровительной формой питания. Подобный рацион положительно влияет на состояние здоровья людей от 40 лет, а также может увеличить продолжительность жизни.

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