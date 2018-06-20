«Мы живем в тумане мифов»: Сталина отравили, а США бомбили СССР

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В октябре 1950 года американская штурмовая группа F-80 налетела на военно-морскую базу «Сухая речка», в 30 км от Владивостока, уничтожив 103 самолета ВВС Советского Союза. Иосиф Сталин никак не ответил, за что поплатился жизнью.

Сенсационные сведения СМИ рассказал журналист Михаил Полторанин, возглавляющий в 1992 году межведомственную комиссию по рассекречиванию документов КПСС.

«Американские ВВС бомбили военные базы СССР на Дальнем Востоке в 1950-е года, и мы это скрыли. Мы многое скрыли. Вообще, мы живем в тумане мифов», - начал шокирующее интервью Михаил Полторанин.

В 1950 году, поствоенный период, США забросали бомбами 5 военных баз СССР, включая «Сухую речку» в 30 км от Владивостока. Союз потерял немыслимые 103 самолета. Для сравнения, в первый день ВОВ СССР лишился 1,2 тыс. воздушных суден. Главнокомандующий ничем не ответил, из-за чего в «узких кругах» было решено от него избавиться.

Сталина погубила его племянница Роза, работавшая в Кремле частной медсестрой. Именно она дала Генералиссимусу таблетку с цианидом, уверяет Полторанин. Версию с отравлением подтвердило дальнейшее вскрытие. Печень вождя была значительно увеличена, кожа имела неестественно розовый цвет, легкие покрыты воспалительными точками, а уровень борющихся с ядом лейкоцитов в крови был увеличен в 4 раза.

О том, что Сталина отравили, а США бомбили СССР, Лаврентий Берия и прочие высокопоставленные чиновники решили умолчать, возможно, побоявшись новой войны и краха Союза. На предложение СМИ возбудить уголовное дело в наше время по факту убийства Генералиссимуса, Полторанин с уверенностью заявил, что нынешняя власть не заинтересована в новой волне конфликта со Штатами.

В завершении интервью бывший председатель межведомственной комиссии по рассекречиванию документов КПСС отметил блестящую работу советских шпионов перед началом ВОВ. Мало кто знает, но разведке в конце 1930-х годов удалось в точности предсказать дату нападения гитлеровской Германии и практически скопировать план Операции «Барбаросса».

Быть иностранным шпионом на территории СССР было крайне сложно, а вот отечественная разведка умело скрывалась в Германии и прочих мировых государствах, подытожил Полторанин.