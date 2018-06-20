«Фаллические символы»: Аббат расшифровал «Книгу дикарей»

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Прародительницу Ким Кардашьян нашли на страницах старинной рукописи.

«Книга дикарей» знакома многим исследователям своей особенной ценностью и типом изложения материала. На 200 страничном манускрипте написаны тайные послания и научные изложения событий. Аббат расшифровал «Книгу дикарей». Древняя запись датируется 17 веком. Ранее она была во владениях французов, после попали под взор мексиканского миссионера, который увез реликвию в Америку. После провели первую публикацию манускрипта.

За помощью в интерпретации книги обратились к аббату Эммануэлю Домене. Бумагам дали имя - «Книга дикарей». На пиктограммах нарисованы люди с широкими бедрами, как у Ким Кардашьян. Домене разделил все изображения на три большие группы: рисунки, нечто похожее на европейские цифры и буквы, неизвестные символы.

Знаки, похожие на латинские буквы, складывались в имена Maria, Anna и Joannes. Очень часто на рисунках встречались кресты. Домене объяснил это христианским влиянием и датировал рукопись первой половиной 17 века, временем массового крещения индейцев. Рисунки были разделены на 14 глав. Фаллические символы не дают покоя исследователям и по сегодняшний день.