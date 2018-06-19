"Вознаграждение для мозга": Выявлена причина страсти к вредной пище

Сегодня, 13:20

В ходе изучения пристрастий человека ученые из Йельского университета сделали заключение, что чрезмерно жирная пища снижает уровень иммунитета. Кроме этого, такая еда может способствовать развитию диабета и различным аллергическим реакциям.

Современные люди настолько заняты, что не имеют времени для своевременного и правильного питания. Ритм жизни дает возможность только перекусить на ходу, а такая пища зачастую является жирной и насыщенной неправильными углеводами. Уже неоднократно доказано различными учеными, что такая еда не утоляет чувство голода у человека.

Ученые из Йельского университета (США) несколько лет занимались изучением вопроса качества питания людей. В ходе исследования была выявлена причина страсти к вредной пище. Установлено, что продукты, которые содержат большое количество калорий имеют воздействие на систему вознаграждения мозга, что приводит к чрезмерному перееданию. Если такая пища еще содержит и большое количество жиров и углеводов, то едок переоценивает свои возможности и переедает, что пагубно влияет на все системы организма.

В проведении опыта приняли участие свыше 200 добровольцев. Все они поглощали предлагаемую им пищу, а затем оценивали ее калорийность и желание отдать собственные деньги за еще одну порцию. Интересным фактом стало то, что люди практически безошибочно определяли калорийность продуктов, которые были жирными, но не богатыми на углеводы. А вот продукты с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров вызывали у них сложность. Также людей отталкивала пища, которая содержала только жиры или углеводы.

Результаты эксперимента показали, что воздействие на систему, ответственную за вознаграждение для мозга, становится сильнее, если содержание как жиров, так и углеводов одинаково высокое. Ученые провели аналогию между популярностью жирной пищи у людей и животным миром, где особи требуется тратить много сил для своей безопасности и пропитания. Исследование показало, что человечество еще не готово к фастфуду, употребление которого приводит к развитию множества заболеваний – диабет, аллергия, снижение уровня иммунитета.