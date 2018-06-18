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"Звёздные войны": Трамп по примеру России хочет военно-космические силы

Сегодня, 21:02

Президент США стремится доминировать, а не «плестись» за Россией и Китаем, которые уже имеют некоторое превосходство в данной отрасли. Более того, в государственном бюджете для космических программ на следующий год уже заложено на 20% больше средств, чем в 2017.

Дональд Трамп решил устроить настоящие «Звёздные войны», поэтому по примеру России хочет создать военно-космические силы, которые могли бы обладать превосходством над остальными ведущими странами. Американский глава заговорил о данных планах еще в начале весны, но уже сейчас его позиция лишь укрепилась.

Из открытых источников известно, что Россия сформировала ВКС еще в 2015 году, что и стало причиной Трампа не отставать от оппонента, как комментируют политэксперты оглашенное сегодня желание главы Белого дома.

Тем не менее, в экономике страны не все так гладко, ведь между США и Китаем разразилась настоящая «торговая война» после увеличения пошлины на импорт продукции с обеих сторон, где инициатором был Дональд Трамп. Это уже отразилось на индексах американских бирж, которые ушли в минус в ожидании глобальной торговой войны.

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