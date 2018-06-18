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«Не трогайте Путина»: Кремль отказался посвящать в свои «тёмные дела» президента

Сегодня, 15:54

Песков заявил, что глава РФ в обсуждении пенсионной реформы участие не принимает. По совам пресс-секретаря, говорить о новом законе ещё рано, хотя профсоюзы уже вовсю ведут деятельность, выступая против него.

Когда у Пескова спросили, будут ли власти корректировать закон о повышении пенсионного возраста после петиции партии «Конференция труда России» (общероссийское объединение профсоюзов), он только заявил, что тему сейчас прорабатывают министры и эксперты. По словам пресс-секретаря, после внесения закона в Госдуму РФ он будет рассмотрен экспертами нижней палаты.

Кроме того, Кремль отказался посвящать президента Путина в свои «тёмные дела». Песков уже не первый раз заявляет: «Не трогайте Путина». На прошедшей неделе он сообщил, что глава РФ проработкой вопроса не занимается. Когда же у Пескова спросили, наложит ли Путин вето на законопроект, то он ответил, что окончательного очертания пенсионной реформы ещё нет, поэтому обращаться к президенту ещё рано. Стоит отметить, что администрация осведомлена о ходе работы, хоть участия в ней не принимает.

По всей России люди недовольны грядущей пенсионной реформой. Петицию профсоюзов РФ уже подписали 1,5 миллиона человек. Многие общественники призывают проводить мирные акции протеста, для отстаивания своего права и мнения.

Примечательно, что в 2005 году Путин давал обещания не изменять больше пенсионный возраст. Однако Песков заявил, что с того времени много изменилось. Многим становится непонятным, разве обещание было дано только ради красивого слова?

В Совфеде заявили, что пенсионная реформа нужна, так как к 2030 году половина россиян будут пожилыми людьми. Учитывая ситуацию в стране, подняв пенсионный возраст, можно уравновесить этот процесс. Кроме того, люди дольше работают, а соответственно получается больше налогов и больше прибыль. Самим же пенсионерам обещают рост выплат.

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