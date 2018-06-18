«Земля обречена»: Пришельцы не позволят человеку поселиться на Марсе

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Представители инопланетных цивилизаций не заинтересованы, чтобы человечество осваивало Марс.

Космические аппараты SpaceX и NASA никогда не отправятся на Марс, поскольку этому помешает целый ряд факторов, уверены учёные. Одним из таких факторов является нежелание пришельцев, которые фактически контролируют космическую промышленность землян. Уфологи считают, что инопланетяне скрывают что-то на Марсе, а потому не позволят поселиться там человеку. Канадский астронавт Крис Хадфилд, который завершил карьеру в 2013 году, утверждает, что причиной также могут послужить недостаточно развитые технологии.

По его мнению, до Марса при существующих разработках доберутся не все члены миссии. Ракеты на жидком топливе, используемые сейчас ведущими мировыми агентствами, несут серьёзные риски для экспедиции. Конспирологи же считают, что Хадфилд отчасти прав, но в данном случае речь идёт о саботаже со стороны пришельцев, которые просто не позволяют людям вот уже полвека разработать достаточные технологии для межпланетных путешествий.

В то же время инопланетяне хотят вытеснить человечество с его планеты, чтобы использовать её в своих целях. Уфологи уверены, что Земля обречена и людям нужно искать себе новый дом, но это точно будет не Марс, куда человеку путь заказан.

Ранее уфологи заявили, что пришельцы захватили контроль над МКС для связи с людьми.