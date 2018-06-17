Лидеры тоталитарных сект превращают голливудских звезд в секс-рабынь

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Жуткие и зловещие факты вскрылись в среде американской «империи грез». Действительность не идет ни в какое сравнение в так называемых сексуальных домогательствах несчастного Харви Вайнштейна. Жуткие подробности лежат вне сферы человеческих слабостей.

То, что лидеры многочисленных тоталитарных сект превращают голливудских звезд в секс-рабынь, явилось откровением для обывателей, но, отнюдь не для сотрудников ФБР, которые на протяжении многих лет вынуждены следить за явно криминальной ситуацией со стороны.

Пока личная жизнь актеров строго охраняется армией дотошных юристов, сектанты без труда вербуют в окрестностях Беверли-Хиллз своих верных адептов, превращая их в рабов и рабынь. В сети сектантов едва не попала Эмма Уотсон. На нее была сделана большая ставка оккультной организацией NXIVM. Конечно, кому как не Гермионе Грейнджер участвовать в сатанинских шабашах. К чести Эммы, она выстояла и даже внесла свою лепту в разоблачение деструктивной деятельности сектантов.

Воистину темной личностью, пробравшейся в сверкающий «мир грез» Голливуда, стала актриса Эллисон Мэк, которая стала популярной после сериала «Полицейская академия». Однако затем, в течение восьми лет вербовала адептов, а по сути, сексуальных рабов и рабынь в культ NXIVM, который проповедовал человеконенавистнические и деструктивные ценности. Два месяца назад агентам ФБР удалось согласовать арест Эллисон и ее любовницы Кристин Кройк. Среди жертв секты оказались многие актрисы. Стоит сказать, что Голливуд был уже давно «разработан» сектой саентологов, которым удалось завербовать несколько звезд первой величины. В частности, Том Круз, является «лицом» секты в кинематографе и отдает последователям Рона Хаббарда почти все свои гонорары.

Пока что правоохранители США продолжают раскручивать клубок, который свила организация NXIVM в Голливуде. Каждая новая подробность следствия становится все более шокирующей. На сегодня известно, что глава секты, человек по имени Раньер, организовал орден с латинским названием dominus obsequious sororium. Элементарный перевод фразы обозначает «мастер послушных спутниц». Пока о закулисье секты правоохранители умалчивают в интересах следствия.