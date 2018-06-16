"Спустила молодость в унитаз": Миро раскритиковала жену Кузьмина

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Миро не останавливается в резких высказываниях в адрес личностей из шоу-биза. В этот раз под критику попала Екатерина Трофимова.

Лена Миро раскритиковала жену Кузьмина, обвинив ее в том, что она «спустила молодость в унитаз». Такое заявление журналистка сделала после известия о том, что Владимир Кузьмин разводится с Екатериной Трофимовой.

Известно, что супруга артиста была младше него на 27 лет. Ей было всего 19, когда она пошла под венец с Кузьминым. Супружеская пара прожила вместе 17 лет.

«Смотрю я на это и думаю: ну, не дура ли девка?», - заключает Миро. Она возмущена тем, что Екатерина потратила единственную молодость, которую не вернуть, на проживание со стареющим мужчиной. И все это вместо того, чтобы просыпаться рядом с «горячими, молодыми телами».

Журналистка отметила, что пока молодая супруга расцветала, сам Кузьмин, наоборот, увядал. Миро даже поставила под сомнения потенцию певца. Она считает, что деньги, которые у артиста может и в достаточном количестве, никогда не восполнят молодость, которая у каждого всего одна, даже, если после развода Трофимова «пустится во все тяжкие».