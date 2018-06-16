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"Я дрожал": Уфолог рассказал, как его похитил инопланетянин

Сегодня, 14:13

Пришелец с красными свирепыми глазами и крыльями набросился на британца. Сервис Google Earth запечатлел атаку НЛО.

Жизнь Джона Муннера полностью перевернулась в 2003 году, когда его похитил инопланетянин. Сейчас уфолог с уникальным опытом общения с пришельцами готов открыто говорить о случившемся.

Британец, работающий главным исследователем World Ufo Photos, а также являющийся сотрудником Британского общества земных и воздушных мистерий, шел по улицам Ньютона Аботта, когда существо с крыльями и огромными красными глазами пролетело в метре от него. После этого представитель инопланетной расы откинул черную тень и с бешеной скоростью пролетел над городом. Муннера окутал страх, он начал дрожать и не знал, как отреагировать на атаку пришельца.

«Он похитил меня, а снимок с Google Earth является неопровержимым доказательством моих слов. На нем вы можете увидеть, как я сражался с огромным инопланетянином, ударяя его в лицо, Я весь дрожал. Сейчас лишь припоминается образ монстра – черная бейсбольная кепка и рубашка», - рассказал уфолог.

Родившись во второй раз, Муннер решил посвятить свою жизнь исследованию НЛО. После того, как его похитил инопланетянин, британец сталкивается с «паранормальными явлениями» почти каждый день. Уфолог научился классифицировать представителей внеземной расы. Некоторые из пришельцев напоминают насекомых, другие похожи на героев классических фильмов ужасов, а остальные имеют человеческий облик, рассказал Муннер.

Наиболее распространенными видами инопланетян являются плеядеанцы, рептилии и нибируанцы. НЛО также отличаются друг от друга, чаще всего, формой. В завершении сенсационного интервью британец заверил, что его работа опасна, а от похищения гуманоидами никто не застрахован.

«Я думаю, что НЛО пришли взять меня с собой. Сам момент похищения помнится неотчетливо, тогда я испытал спорадические моменты прыжков во времени, возвращаясь мысленно в давно пережитые моменты», - подытожил похищенный уфолог.

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