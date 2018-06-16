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На якобы заселенный пришельцами оборот естественного спутника Земли первым в истории человечества приземлится космический корабль Change-4.

В 1959 году советский космический корабль «Луна-3» пролетел вокруг Луны для просмотра и отправки исторических фотографий. Даже сейчас логистика выхода на оборотной стороне земного спутника выглядит настолько сложной, что ни один астронавт или зонд ни разу там не бывали.

В декабре 2018 года Китайское национальное космическое агентство (CNSA) запустит космический корабль Change-4 к бассейну Южного полюса (Эйткен). Спустя пару недель исторической миссии, аппарат КНР опустится на поверхность Луны, дав еще неназванному роверу шанс первым исследовать таинственную местность.

Ученые долгое время не могут избавиться от идеи изучения оборотной стороны земного спутника, ведь ее ландшафт якобы отличается от того, что виднеется на лицевой стороне. Исследуя геологию бассейна Южного полюса, Change-4 может узнать давние тайны Луны, в частности, как именно она сформировалась 4,5 млрд лет назад после столкновения Земли с другим небесным телом.

Существует также стратегическая причина выбора посадочной площадки вблизи Эйткена: красные тени в высоких лунных широтах могут содержать значительные залежи замороженной воды. NASA и ряд частных компаний, в том числе стартап Moon Express на мысе Канаверал (штат Флорида), хотели добыть этот лед для получения ракетного топлива или воды с кислородом для будущего лунного аванпоста.

Одной из самых значимых проблем, стоящих перед миссией Change-4, является общение. Дальняя сторона Луны находится вне зоны связи, так как радиолучи не могут обогнуть или «прошить» объект диаметром 2160 миль. Дабы решить эту проблему, 20 мая CNSA запустила ретрансляционный спутник Queqiao. Он будет выступать в роли связного между Землей и оборотом спутника.

Китай планирует историческую миссию на «темную» сторону Луны, дабы довести до логического завершения стартовавшую в 2007 году миссию Change-1. За ней последовали Change-2 в 2010 году, и Change-3, чья посадка на Луну в 2013-м была первой с 1976 года. Change-4 использует ту же базовую аппаратуру, что и ее предшественники.

Согласно версии уфологов, NASA прервало в прошлом веке полеты на Луну из-за проживающих на ней инопланетян. Масла в огонь подлили астронавты, принимавшие участие в миссиях «Аполлон». Исследуя «лицевую» сторону спутника, Армстронг и коллеги видели НЛО и целые инопланетные города. Посмотрим, чем обернется для китайцев интерес к одной из главных тайн ближнего космоса.