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"Всё в генах": Вегетарианцы нашли оправдание своему образу жизни

Вчера, 22:45

Оказывается, диета не является выбранным образом жизни. На самом деле все продуцируется вашим ДНК.

Ученые из Корнельского университета обнаружили, что переход фермеров на вегетарианскую диету тысячи лет назад привел к генетической мутации. Это довольно сильное эволюционное доказательство того, что диеты могут изменить геном человека.

Команда исследователей связала эту мутацию с преимущественно вегетарианской популяцией в индийском городе Пуна. В ходе исследования они сравнили генетический состав этой группы с традиционной мясной американской популяцией. Они обнаружили, что мутация гораздо более распространена в индийском населении, чем в американском. В качестве дополнительных доказательств новаторских мутационных открытий исследователи также обнаружили другую версию этого Гена у особей, принадлежащих к племени Инуитов в Гренландии, которые питаются в основном морепродуктами.

После подобных исследований можно сделать вывод, что вегетарианцы нашли оправдание своему образу жизни. Теперь, когда их спросят, почему они не употребляют мясо, они могут со смелостью сказать: «Это всё в генах».

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