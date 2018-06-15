«Учёные бьют тревогу»: Смартфоны делают из детей монстров

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Родители и воспитатели слишком много времени уделяют своим гаджетам. Это влечёт самые серьёзные последствия, как уверяют педиатры.

«Учёные бьют тревогу». Они уверены, что смартфоны могут сделать из детей монстров. Те нуждаются в намного большем общении. Как минимум при питании или перед сном.

Многие родители предпочитают проводить это время в своих цифровых устройствах, а не общаться с детьми. Те искренне не понимают, почему папы и мамы предпочитают им свои смартфоны. Их реакция становится враждебной. Она может привести к гиперактивности, нытью или впадению в истерику.

Учёные провели свои опросы в 172 семьях, где есть оба родителя, а у детей возраст не старше пяти лет. Как оказалось, их поведение и время, которое отец и мать уделяют своим смартфонам, находятся в прямой зависимости.

В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют родителям детей в возрасте 2 – 5 лет проводить постоянное семейное общение. Например, при совместных ужинах.

Исследование показало, что чрезмерная увлечённость родителей смартфонами лишает их детей получения эмоциональной поддержки и отзывов о своих достижениях.

Следствием становится, как минимум, напряжённость между детьми и родителями. Как максимум, говорят учёные, может даже стать превращение ребёнка в «монстра».