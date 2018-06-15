На ЧМ-2018 гламурных россиянок сравнили с женщинами из Саудовской Аравии

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Многие девушки из России были запечатлены фотографами в коротеньких топах, которые еле прикрывают грудь. В это же время саудовские представительницы прекрасного пола полностью соответствовали с исламской культурой. Такой контраст внешности во время первого матча Чемпионата стал интересен многим и обрёл популярность в сети.

Как сообщает Daily Mail, на первом матче ЧМ-2018 по футболу встретилась национальная сборная России и Саудовской Аравии. Произошло событие вчера в 18 часов по московскому времени на стадионе «Лужники». Неожиданно для всех российские футболисты буквально разгромили противника со счётом 5:0. Многие ожидали такой победы, но не с таким счётом.

Примечательно, что женщинам из Саудовской Аравии только в январе разрешили впервые смотреть футбол вместе со всеми. Поэтому на московском стадионе приехать поддержать свою национальную сборную решило множество саудовских представительниц прекрасного пола.

Однако многий удивил контраст на стадионе. В глаза резко бросались буквально полуголые гламурные россиянки в коротких топах, которые еле прикрывают грудь, и жительницы Саудовской Аравии, которые были запечатлены в платках, закрывая лицо – то есть одетыми в соответствии с исламской традицией. Многие даже сравнили гламурных россиянок в кокошниках со скромными иностранками.