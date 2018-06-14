Первые дни отдыха на море влекут опасность

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Медики предостерегают, что на побережье нужно отдыхать с умом. Оказывается, моря тоже бывает много, и воздушные ванны на берегу могут закончиться проблемами для человеческого организма.

В первые несколько дней отдыха на пляже в организм человека проникает очень много йода, что в результате может навредить. По словам врача-реабилитолога Валентина Ковтуна, человек, привыкший к городскому воздуху, на море запросто может получить настоящий «йодный удар», такие перемены явно влекут опасность.

Резкая смена обстановки заставляет организм приспосабливаться к морскому воздуху, а это сильный стресс для щитовидной железы. Вынужденная перестраиваться щитовидка может отреагировать либо повышенными оборотами работы, что чревато тиреотоксикозом, либо она, наоборот, замедляет работу, что в итоге приводит к вялости, набору веса и отекам.

Первые дни на море после городской суеты особенно опасны, и к ним нужно быть внимательными. Адаптироваться к морю нужно постепенно, дабы не столкнуться с передозировко йода в организме. Отдыхать на берегу рекомендуется не более двух часов в первый день.