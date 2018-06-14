Ученые озадачены "таинственным дыханием" вулкана в Эквадоре

Сегодня, 11:30

Странный звук впервые услышали после извержения в 2015 году. Ученые записали на видео "дыхание" жерла эквадорского вулкана.

Вулканологи озадачены "таинственным дыханием" вулкана в Эквадоре. Ученые пришли к удивительному выводу, что странный звук успокаивает и расслабляет, если его послушать на видео. В ролике, который записали исследователи, заметно, как "лавовый убийца" вдыхает и выдыхает, выбрасывая при этом мощные столбы пепла.

Вулканологи в ходе исследований установили, что "таинственное дыхание"слышно из-за вулканических волн ASMR, которые звучат из жерла при извержении. Эксперты утверждают, что вулкан может уничтожить все живое поблизости, так как темпы течения лавы с каждым днем увеличиваются в разы. "Лавовый убийца" таинт в себе множество тайн и загадок, которые человечество до сих пор не может разгадать.