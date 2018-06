"Продал душу диктатору": Западные СМИ затравили Робби Уильямса

Сегодня, 22:20

Певец откроет 14 июня Чемпионат мира по футболу в России. В Великобритании уже поднялась волна критики в прессе по этому поводу.

Британский певец Робби Уильямс очень рад возвращению в Россию, он назвал своё выступление на открытии Кубка мира воплощением детской мечты. Артист обещает устроить незабываемое шоу, как значится в пресс-релизе, опубликованном FIFA. Пока фанаты футбола и творчества Робби Уильямса предвкушают данное событие, на родине певца уже поднялись волнения.

Западные СМИ, в частности, The Guardian, публикуют статьи, полные критики, Робби Уильямса буквально затравили из-за его поездки в Россию, требуя от певца последовать примеру британских политиков и королевской семьи и отменить свое выступление. В частности, растиражировали высказывание в Twitter Билла Браудера, возглавляющего Global Magnitsky justice campaign. Он написал в соцсети, что Уильямс "продал душу диктатору" из-за денег. Некоторые британские дипломаты также поспешили высказаться насчёт данной ситуации, заявляя, что "сожалеют" о таком поступке Уильямса.

Ранее Робби Уильямс заявил, что не станет исполнять свой хит Party Like a Russian в Москве на открытии ЧМ-2018. Он отметил, что его "попросили этого не делать". Певец анонсировал, что споет свои главные хиты, которые знают все.