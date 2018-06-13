Убийца "Панцирей": Израиль показал новую сверхзвуковую ракету

Сегодня, 14:35

Оружие запускается с F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II и способно поразить ЗРК, а также материальные объекты противника. Создателями ракеты выступают компании IMS и IAI, на вооружение она поступит в 2019 году.

Израиль показал новую сверхзвуковую ракету, получившую название Rampage. Оружией уже успели прозвать "убийца "Панцирей". Она способна истреблять цели как в воздухе, так и на земле. Длина и масса боевой части ракеты составляют 4,7 метра и 150 килограммов соответственно, а дальность равна 150 километрам. Rampage планируют запускать с истребителей F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II. По мнению экспертов, новая ракета может пригодиться Израилю в рамках военной кампании в Сирии и против Ирана.

На сегодняшний день многие государства активно занимаются разработкой и производством различной военной техники, исключением не является и Россия. Отечественные эксперты в военном плане шагают в ногу со временем, демонстрируя модернизированную технику нового поколения. Примером того, что Россия лучшая в мире в плане военной техники, является решение Ирака заменить американские танки M1A1 Abrams на российские Т-90С. В рамках договора Ирак получит 73 танка, в феврале 2018 года уже произвели первую поставку техники.