Ученые создали революционное лекарство против рака

Вчера, 23:15

Специалисты из США уверены, что это позволит избавить человечество от ужасной болезни.

Ученые создали революционное средство против рака. Лекарство против невосприимчивого к лечению вида онкологии разработали американские медики. Комбинированный препарат основан на веществах, способствующих провоцировать мутации в клетках, поражённых онкологией. Исследователи опирались в своей работе на данные генетиков, установивших, что мутации в злокачественных опухолях приводят к их исчезновению. В итоге было решено создать лекарство, которое эти самые мутации провоцировало. В основу был взят препарат олапариб. В то же время позитивный эффект присутствовал, но не долго из-за компенсаторных механизмов восстановления. Они позволяли оперативно возобновлять утраченные клетки рака. Специалисты уже нашли выход из ситуации и намерены опробовать революционное средство уже в ближайшее время. Ожидается, что оно позволит избавить человечество от опасного недуга.

Ранее мы писали, что учёные собрались побороть рак обычной пищевой содой. Исследователи хотят использовать уникальное свойство данного продукта, которое позволяет нормализовать кислотность в организме человека.