Смертоносный вулкан во Флориде погубит человечество

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Первой погибнет дикая природа, после очередь дойдет до людей. Вымирание неизбежно, если уровень углекислого газа продолжит расти и достигнет критической отметки.

Смертоносный вулкан погубит человечество, так считают вулканологи. Ученые после извержения вулканов Гавайи и Гватемалы опасаются, что следующие "лавовые убийцы" начнут постепенно уничтожать все живое на планете. В данный момент эксперты изучают последствия, которые могут ожидать население Земли, если активность вулканов в США усилится.

Сразу после увеличения уровня CO2 начнется кислородное голодание океанов, в результате чего массово начнет гибнуть дикая природа. Ученые пытаются понять, как извержения вулканов связаны с современным антропогенным выделением углекислого газа, а также как вещество появляется в водоемах на планете в таких критических уровнях.

Эксперты считают, что участившиеся извержения могут являться предшественниками катастроф и апокалипсиса на Земле, в результате которого все живое погибнет. Вулканологи изучили тектоническую активность за последние 50 миллионов лет. Данные исследования показали, что за это время океаны потеряли критическое количество кислорода, именно поэтому современная природа истощена и безжизненна.

Еще через 50 миллионов лет на нашей планете не останется и следа жизни. Доктор Теодор из Университета во Флориде рассказал, что каждый вулкан в мире способен выпускать в атмосферу более 15 000 тонн углекислого газа. Такой уровень CO2 оказывает негативное влияние на атмосферу и может стать губительным для нее.