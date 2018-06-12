VistaNews.ru


Косметологи: страсть к загару смертельно опасна

Сегодня, 16:32

Солнечные лучи могут убивать.

Любовь Акрум, косметолог по специальности, рассказала, что нездоровое влечение к постоянному загару может быть смертельно опасно. Такая зависимость называется танорексией. Страсть опасна не только для кожи, но и для жизни и здоровья.

«Раньше темный загар был более популярен, чем сейчас, это не может не радовать. Хотя до сих пор есть салонные процедуры по искусственному загару. Девушки насмотрелись латиноамериканских клипов, и хотят быть такими же, это очень опасно. Иногда девушки перебарщивают с загаром», - говорит Любовь.

Иногда девушки посещают солярий чуть ли не каждую неделю, особенно зимой.

Постепенно вместе с загаром начинает проявляться множество морщин, так как кожа очень стареет от воздействия ультрафиолетовых лучей. Также есть риск возникновения онкологических заболеваний. Родинки излучаются и образуются злокачественные опухоли. В некоторых странах уже запретили солярии. По словам косметолога, человеку достаточно тех лучей Солнца, которые он получает в летний период, не стоит загорать дополнительно. Солярий можно посещать только раз в месяц, а светлокожим нужно быть особенно осторожными, и не загорать более 20 минут.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые: Найдена генетическая ассоциация между загаром и раком кожи

Медики доказали, что спать возле телефона смертельно опасно

«Это моя наркомания»: Женщина получила рак кожи, но продолжила загорать

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем