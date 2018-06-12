Косметологи: страсть к загару смертельно опасна

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Солнечные лучи могут убивать.

Любовь Акрум, косметолог по специальности, рассказала, что нездоровое влечение к постоянному загару может быть смертельно опасно. Такая зависимость называется танорексией. Страсть опасна не только для кожи, но и для жизни и здоровья.

«Раньше темный загар был более популярен, чем сейчас, это не может не радовать. Хотя до сих пор есть салонные процедуры по искусственному загару. Девушки насмотрелись латиноамериканских клипов, и хотят быть такими же, это очень опасно. Иногда девушки перебарщивают с загаром», - говорит Любовь.

Иногда девушки посещают солярий чуть ли не каждую неделю, особенно зимой.

Постепенно вместе с загаром начинает проявляться множество морщин, так как кожа очень стареет от воздействия ультрафиолетовых лучей. Также есть риск возникновения онкологических заболеваний. Родинки излучаются и образуются злокачественные опухоли. В некоторых странах уже запретили солярии. По словам косметолога, человеку достаточно тех лучей Солнца, которые он получает в летний период, не стоит загорать дополнительно. Солярий можно посещать только раз в месяц, а светлокожим нужно быть особенно осторожными, и не загорать более 20 минут.