Медики раскрыли принцип работы «ловушки жира»

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Избавиться от лишних килограммов в этом месте невозможно.



Медики утверждают, что норма для женской талии равна до 80 см. Для мужчин этот показатель составляет максимум 94 см. Если результаты больше, то необходимо работать над своим организмом. При этом специалисты утверждают, что дело здесь не сколько в эстетической правильности, сколько в здоровье, ведь ожирение зачастую провоцирует другие заболевания.

Часто худеющие люди сталкиваются с так называемой проблемой «ловушки жира». Живот плоский и упругий, а по бокам имеются накопления, убрать которые никак не получается. Исследователи раскрыли принцип его работы. По словам медиков, удалить эти бока можно исключительно путём косметических процедур. Это могут быть инъекции или специальный массаж. Избавиться от данных накоплений путём диеты или физических упражнений не удастся. Всё потому, что в организме не будет избытка жира и таким образом можно лишь навредить себе.

Однако если полностью изменить свой образ жизни, есть шанс, что жировые накопления с годами начнут постепенно убывать. Но этот эффект также зависит от генетической составляющей. Некоторые люди способны быстро избавляться от излишнего жира на проблемных местах, в то время как другие долгое время изнуряют себя тренировками и диетами, а «ловушка жира» продолжает оставаться на месте.

Ранее диетолог назвала 15 привычек, мешающих похудеть. Специалист рассказала, что, избавившись от них, процесс сброса лишнего веса будет куда более лёгким.