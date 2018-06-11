Учёные доказали, что дни на Земле стали длиннее

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Многие сотрудники замечали, как время на работе проходит всё медленнее и медленнее. Это действительна так, из-за того, что Луна постепенно отдаляется от Земли, увеличивая наш земной день.

Как сообщает Mail, учёные доказали, что наш естественный спутник отдаляется от планеты. Всё дело в том, что космос постепенно остывает. По словам исследователей, 1,4 миллиарда лет назад в сутках Земля было всего 18 часов, а не 24. Тогда Луна была ближе к нашей планете, поэтому был сильней эффект гравитации. Именно поэтому Земля так быстро вращалась. Сложно представить, сколько часов было, когда самой Луны даже и не существовало.

Дни на Земле становятся длиннее. Всё дело в том, что планета похожа на крутящегося фигуриста, который замедляется, если протянет руки. По словам профессора Стивена Майерса, из американского Университета Висконсин-Мэдисон, современная геология, астрономия и астрохронология может рассказать сведения о нынешней ситуации в космосе.

Учёный отмечает, что эти знания нужны для сопоставления земных и космических отложений, которым миллиарды лет. Наша планета находится в гравитационном балансе с различными силами, но с точной орбитой и расположении в пространстве. Даже небольшие изменения в гравитационной тяге может полностью поменять жизнь на Земле. К примеру, если одна из планет Солнечной системы изменит орбиту, то наша орбита по отношению к Солнцу тоже изменится. В итоге солнечный свет и тепло будет поступать на Землю не так, как раньше, что изменит климат.

Недавние исследования показывают, что сейчас небольшая Луна отодвигается от Земли на 1,5 дюйма в год. Крупные тела движутся с меньшей скоростью, но этот процесс запущен ещё задолго до появления человека.