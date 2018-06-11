«Они где-то рядом»: Странные находки свидетельствуют о существовании динозавров

Сегодня, 13:34

Пожалуй, Голливуд явился «детонатором взрыва» интереса к доисторическим ящерам, которые поражают воображение своими размерами и отличием от существующих видов фауны. Стивен Спилберг со своим «Парком юрского периода» стал законодателем целой субкультуры. Однако фантастический сюжет фильма, все чаще отрицается реальностью последних событий.

Странные находки на территории Чили, свидетельствуют о существовании динозавров в реальном, современном мире. Скелет, обнаруженный жителем чилийского поселения, мог бы заинтересовать палеонтологов, как еще одно доказательство существования вымершего вида в доисторические времена, если бы не одно «но». Судя по останкам, животное, которое явно принадлежало к классу сухопутных динозавров, умерло совсем недавно. Не более чем за 10 лет до обнаружения. Ученые, придерживающиеся традиционных, академических постулатов, пытались замять дело, однако сообщение о находке было опубликовано. Характерно, что крестьяне из близлежащих мест давно заявляли о массовом убийстве и пропаже их скота.

«Чилийский инцидент» не является уникальным, если вспомнить массовые свидетельства, поступающие буквально из всех уголков планеты, от Гренландии, до Антарктиды. Соединив все факты в одно досье, можно даже отбросить такую «банальную пошлость для впечатлительных туристов», как Лохнесское чудовище.

На территории России поисковики обнаружили яйцо с зародышем динозавра, однако сразу после опубликования видеоролика о находке история не получила медийного продолжения.

«Они где-то рядом», - продолжают считать приверженцы фантастических теорий. Существует версия, что динозавры являются «генетической пробой» представителей инопланетных цивилизаций, которые создавали жизнь на Земле. Группа ученых утверждает, что исследования в Церне с «Большим адронным коллайдером» вызывает из параллельных миров животных, которые ранее не существовали на нашей планете, или же возврат в реальный мир давно вымерших рептилий.