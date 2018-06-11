Диетолог назвала 15 привычек, мешающих похудеть

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Ожирение и связанные с ним риски разнообразных заболеваний становятся настоящей проблемой для человечества. В настоящее время разработаны сотни диет, а также рекомендаций по здоровому питанию. Однако некоторые специалисты уверяют, что существует более легкий способ избавиться от лишнего веса, а именно, пересмотреть свой повседневный образ жизни.

Российский диетолог Роза Мнацакамнян назвала 15 привычек, мешающих похудеть. В первую очередь, это привычка закрывать глаза на существующую проблему. Отсюда нежелание и страх ежедневно вставать на весы и реально оценивать степень проблемы. Далее по списку, одноразовое питание, которое считается наиболее щадящим. Это миф. Нужно за день садиться за стол не менее пяти раз.

Быстрое потребление пищи приводит к проникновению в организм крахмала, не расщепленного в глюкозу. Не менее 20 жевательных движений на каждый кусок еды должно стать правилом.

Как ни банально звучит, но ложиться перед телевизором после принятия пищи, а также пренебрегать ежедневными прогулками и физическими нагрузками не стоит. Активное кровообращение вымывает шлаки из организма.

Во время еды следует воздержаться от запивания. Лучше пить после или до еды, не менее чем за полчаса. Большое количество соли в продуктах повышает риск ожирения, так же, как и употребление фруктов перед сном.

Не стоит пить кофе на голодный желудок, готовить на обед «первое, второе и третье», употреблять алкоголь и пиво во время ужина, поздно ложиться спать. Завтракать нужно обязательно, следуя известному античному изречению.