Ученые: «Запах этого растения помогает похудеть»

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В ходе проведенных исследований ученые выявили запах, помогающий сбрасывать лишний вес. Объяснить феномен они пока не могут.

Группа исследователей из нескольких стран провела эксперимент, целью которого было изучить влияние различных запахов на аппетит людей. В исследовании приняли участие несколько десятков женщин, большинство из которых страдает избыточным весом. Все, что нужно было делать испытуемым – нюхать предлагаемые запахи.

В итоге выяснилось, что существует растение, запах которого помогает похудеть. Речь идет о мяте. Ученые выяснили, что при частом вдыхании аромата мяты можно в день потерять до 2 000 калорий, а это рекордный показатель. Другие запахи подобного эффекта не вызвали.

Объяснить, с чем связано такое полезное свойство мяты ученые пока не могут. Сейчас они только предлагают людям, которые хотят сбросить лишние килограммы, разложить веточки растения по квартире, или же почаще добавлять в чай мяту. Можно даже капнуть пару капель масла мяты на салфетку и вдыхать аромат в течение дня.

Напомним, что ученые выявили и составили рейтинг продуктов, которые можно употреблять в неограниченных количествах, не боясь поправиться.