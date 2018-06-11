VistaNews.ru


НЛО высаживают на Землю ужасающих крылатых существ

Сегодня, 00:15

В Америке часто наблюдают странных крылатых существ. О подобной находке уфологам рассказал очевидец.

Известен факт ,что в Америке жители часто натыкаются на странных существ с крыльями, от внешнего вида которых мороз по коже. Некоторые считают, что здесь имеет место быть мистика, однако, уфологи уверены, что именно НЛО высаживают на Землю этих ужасающих крылатых существ.

Американец по имени Марк Фрэнк поведал одному из уфологов историю о том, как в 1975 году стал свидетелем «летающей тарелки» и страшного существа с крыльями. Мужчина рассказывает, что ехал в машине со своим другом Джеком Эдлсоном, направляясь из Фресно в Стоктон. Дело было в час ночи. Фрэнк был за рулем, а на соседнем сидении спал его приятель. Вдруг, рассказчик увидел в небе странное свечение и разбудил Эдлсона, который тоже увидел этот свет.

Приятели переехали перекресток и заметили, что оранжевый луч света стал следовать за ними. Фрэнк остановил машину и с удивлением вскрикнул, что перед ними «летающая тарелка». Приятели испугались, вспомнив историю о двух похищенных подобной «тарелкой» парнях, и решили скорее уезжать, однако, машина не заводилась.

Летающий объект также остановился и повис в воздухе. Фрэнку стало любопытно, и он аккуратно вышел из машины. Он увидел, что из «тарелки» вышел равнонаправленный по земле луч, на фоне которого вниз плыли неясные силуэты. Вдруг, с поля послышался непонятный шум, а затем громкий и ужасающий визг. Приятели в страхе бросились к машине, но перед ними появилось ужасное существо с крыльями, которое шла, раскачиваясь, и смотрело на очевидцев.

Чудовище расправило крылья и улетело, как и «летающая тарелка». Товарищи сразу побежали в машину, и она чудным образом завелась. Так Элдсон и Фрэнк спаслись от странных явлений.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Уфологи: Инопланетяне атакуют Землю 22 апреля

Уфологи считают, что инопланетяне являются дальними родственниками людей

Археологи нашли в Шотландии останки крупнейшего в истории Земли существа

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Рекомендуем