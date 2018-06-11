НЛО высаживают на Землю ужасающих крылатых существ

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В Америке часто наблюдают странных крылатых существ. О подобной находке уфологам рассказал очевидец.

Известен факт ,что в Америке жители часто натыкаются на странных существ с крыльями, от внешнего вида которых мороз по коже. Некоторые считают, что здесь имеет место быть мистика, однако, уфологи уверены, что именно НЛО высаживают на Землю этих ужасающих крылатых существ.

Американец по имени Марк Фрэнк поведал одному из уфологов историю о том, как в 1975 году стал свидетелем «летающей тарелки» и страшного существа с крыльями. Мужчина рассказывает, что ехал в машине со своим другом Джеком Эдлсоном, направляясь из Фресно в Стоктон. Дело было в час ночи. Фрэнк был за рулем, а на соседнем сидении спал его приятель. Вдруг, рассказчик увидел в небе странное свечение и разбудил Эдлсона, который тоже увидел этот свет.

Приятели переехали перекресток и заметили, что оранжевый луч света стал следовать за ними. Фрэнк остановил машину и с удивлением вскрикнул, что перед ними «летающая тарелка». Приятели испугались, вспомнив историю о двух похищенных подобной «тарелкой» парнях, и решили скорее уезжать, однако, машина не заводилась.

Летающий объект также остановился и повис в воздухе. Фрэнку стало любопытно, и он аккуратно вышел из машины. Он увидел, что из «тарелки» вышел равнонаправленный по земле луч, на фоне которого вниз плыли неясные силуэты. Вдруг, с поля послышался непонятный шум, а затем громкий и ужасающий визг. Приятели в страхе бросились к машине, но перед ними появилось ужасное существо с крыльями, которое шла, раскачиваясь, и смотрело на очевидцев.

Чудовище расправило крылья и улетело, как и «летающая тарелка». Товарищи сразу побежали в машину, и она чудным образом завелась. Так Элдсон и Фрэнк спаслись от странных явлений.