"Голенькая пышка": Лена Миро рассказала, почему омичи ненавидят местную учительницу

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Журналистка рассказала, что учительницу из Омска уволили за якобы развратные фотографии, которые попали в Интернет. На фотографиях полураздетая девушка 58 размера изображает из себя модель.

Лена Миро рассказала, почему омичи ненавидят местную учительницу. По словам Миро, учитель обязан все: учить детей, несмотря на мизерную зарплату, всегда быть вежливым и воспитанным, и, конечно же, не сметь гулять по ночным клубам и выкладывать фотографии в Сеть. В свое свободное время, по мнению некоторых родителей, учитель сидит дома с книжками и смотрит телевизор, а никак не фотографируется в купальнике. При этом, как подчеркивает Миро, местные жители возненавидели учительницу, хотя сами не прочь посмотреть «Дом-2» и выложить фотографии из Турции в купальниках. Омскую учительницу уволили из-за фотографий, которые принесла одна из родительниц.

Женщина очень возмутилась тем, что такую учительницу вообще подпускают к детям, при этом, что делала родительница на сайте фотомоделей, она не указала. "Голенькая пышка" шокировала и остальных родителей, которые высказали недовольство занятиями педагога.

Миро оправдывает девушку, так как с заработной платой педагога все, что можно себе позволить - это сидеть дома. Вот девушка и решила подзаработать, отправив фотографии в модельное агентство.