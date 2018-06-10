Тренер-мем: Зарплаты российских футболистов чрезмерно высокие, нужно снижать

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Григорян призвал «жить по средствам», чтобы стимулировать молодых спортсменов к реализации себя.

Экс-главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян, известный также по прозвищу тренер-мем, высказался относительно уровня доходов футболистов в России. В частности, он раскритиковал чрезмерно высокие зарплаты спортсменов, назвав их «искусственными». Специалист отметил, что в экспертной среде считают, что выход российской сборной можно будет считать достижением, в связи с чем, усомнился в необходимости обеспечения отечественных футболистов большими деньгами. По его мнению, в России нужно снижать зарплаты игрокам местных клубов, чтобы у них появился стимул прогрессировать и уезжать в более сильные и престижные чемпионаты. Как известно, на днях российская сборная откатилась на 70-е место в рейтинге ФИФА.

Ранее блогер Лена Миро жестоко высмеяла российских «футболистов-лузеров». Лидер мнений, в частности, затронула тему завышенных зарплат спортсменов.