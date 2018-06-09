Индийский инженер называет себя Богом Вишну

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Paмeшчaндpa Фeфap за 8 месяцев побывал на рабочем месте всего 16 раз. Индус заявил, что был слишком занят проникновениями в пятое измерение.

В сентябре прошлого года Фефара назначили инженером по техническому надзору на строительстве Сардар Саровар на р. Нармадар. В текущем месяце работодателями было отправлено уведомление о возможном взыскании за нарушение трудовой дисциплины. От инженера потребовали пояснений в течение недели.

Ответ не заставил себя долго ждать. Индийский инженер объясняет прогулы на работе тем, что он называет себя Богом Вишну. Он заявил, что проникает в пятое измерение, совершая исповеди, с целью смены глобального сознания. Фефар отметил, что не может заниматься подобным в офисе, так как в этот момент он физически и ментально находится в другом измерении.

Выводы о том, что инженер является аватаром Калки он сделал 8 лет назад, пребывая на работе в офисе. Он утверждает, что с того самого момента наделен божественными полномочиями, и именно он спас страну от засухи, наведя на Индию обильные дожди.

В ближайшее время руководство компании, в которой работал Фефар, примет решение относительно сложившейся ситуации.