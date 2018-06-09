Названы самые жуткие автомобили-призраки на дорогах России

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Мистические машины вгоняют в ступор российских автомобилистов.

Появляющиеся из ниоткуда машины-призраки сильно пугают участников дорожного движения и нередко становятся причиной ДТП. Такие автомобили были неоднократно замечены в России, и привели в ужас не только местных жителей, но и весь мир. Эксперты назвали самые жуткие машины-призраки, которые были засняты на дорогах РФ.

Самый странный инцидент произошел в Москве в 2014 году, и заинтересовал экспертов BBC. На одной из столичных дорог легковой автомобиль поворачивал налево, в то время как перед ним непонятно откуда взялся Mercedes-призрак. Ролик с видеорегистратора буквально «взорвал» сеть и привлек внимание всего мира.

Мистическую аварию спровоцировал очередной четырехколесный полтергейст в Самарской области в 2017 году. На видео видно, как серая легковушка поворачивает направо и в долю секунды в неё врезается другой автомобиль. Он выехал из ниоткуда, что видно на видео. Такой инцидент сильно напугал местных жителей.

Ещё один загадочный случай произошел в Барнауле в 2017 году. Ролик с видеорегистратора показывает, как водитель пытался повернуть налево и едва не врезался в Chevrolet Niva. Автомобиль-призрак выехал из ниоткуда и уехал в никуда.

В Екатеринбурге в 2014 году появился свой полтергейст. Chevrolet Lacetti чуть не спровоцировал аварию на одном из городских перекрестков. Водители других автомобилей успели заметить машину-призрак и затормозили, а сама она закончила свой маневр уже на красный сигнал светофора.