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«Пойман за руку» очередной бозон Хиггса

Сегодня, 21:19

Данное явление дает ученым важную информацию об областях новой физики, находящейся за границами существующей Стандартной Модели.

Ученые CERN, которые работают на Большом Адронном Коллайдере «поймали за руку» очередной базон Хиггса, когда тот взаимодействовал с истинным кварком. Отмечается, что подобные явления происходят достаточно редко. Около 1% бозонов Хиггса появляются в такой близости от тяжелейших элементарных частиц, чтобы начать взаимодействие с ними. С целью регистрации данного явления ученым понадобилось использовать данные, которые были получены от пары экспериментов коллайдера. Регистрация прошла во время ttH-производства.

Один из физиков отмечает, проведенные измерения подтверждают, что бозон Хиггса играет основную роль в создании большой массы истинного кварка. Это является частью Стандартной Модели, однако, впервые данный факт был подтвержден с помощью эксперимента.

В ближайшие месяцы ученые хотят накопить больше дополнительной информации, что поможет получить более точные значения характеристик взаимодействия бозона Хиггса с истинным кварком.

Напомним, с помощью гигантского адронного коллайдера ученые из Китая собираются изучать «новую физику». Планируется, что ускоритель частиц будет в несколько раз превышать мощность и размеры ускорителя в CERN.

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