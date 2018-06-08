"Голое платье и распутная жизнь": До чего докатилась Бузова?

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После того, как футболист бросил Ольгу, она очень изменилась. Поклонники считают, что Бузова стала развратной и похотливой.

Распутная жизнь заставила ведущую "Дом-2" оголяться и демонстрировать поклонникам личное. На новом фото Бузова появилась перед фанатами, надев "голое платье".

Тем временем ее бывший муж, который практически подарил ей блистательную карьеру, ждет пополнения в семействе. От него забеременела третья супруга модель из Ростова Анастасия Костенко. Поклонники шутят над этой ситуацией: Бузова оголяется семья Тарасова пополняется. Развод с футболистом Тарасовым дал Ольге многое: толпы поклонников, деньги, славу.

Но сама Бузова больше всего ценит любовь фанатов, называя их своими людьми. В ответ преданные поклонники прозвали Ольгу милым прозвищем Бузик. Новое фото певицы в "голом платье" порадовало фанатов. Также на Олю обратили внимание хейтеры. Чаще всего они оскорбляли и критиковали ведущую "Дом-2", но сейчас даже они оценили новый образ.

Комментаторы в Instagram отметили, что Бузова выглядит идеально: ее фигура подтянута и спортивна. Нашлись и те, кто нелицеприятно высказался о "луке" звезды. Они задались вопросом, до чего докатилась Бузова. Но она уже давно не реагирует на злую критику. Бузова нашла в себе силы жить дальше после тяжелого расставания с Тарасовым и сейчас учится жить по-новому.