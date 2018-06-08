"Армия России непобедима": Путин описал новое вооружение Российской Империи

Сегодня, 12:03

Во время «Прямой линии» лидер сообщил, что российская армия уже получила истребители «Кинжал», и в течении двух лет ее укрепят комплексами «Авангард» и ракетами «Сармат».

Гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» уже получили военные в Южном федеральном округе. Оборудованные ими высотные перехватчики МиГ-31 теперь отличаются высокой мощностью и большой скоростью, которая защитит их от всех видов самых современных противоракет.

Уникальный ракетный комплекс Авангард" находится уже в промышленном производстве, в 2019 году его получат Вооруженные силы. Этот планирующий крылатый блок отличает способность длительно летать в самых плотных атмосферных слоях с гиперзвуковой скоростью, что делает ее абсолютно неуязвимой для любых средств ПВО и ПРО всех стран. Комплекс может ускользать от всех установок для его обнаружения и поражения, а также противостоять аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и лазерному облучению.

Однако самым долгожданным вооружением является баллистическая новая сверхмощная ракета "Сармат", которая будет поставлена на новое вооружение в 2020 году. Данный комплекс 5-го поколения пришел на смену разработанной еще в СССР но до сих пор наводящей на все страны ужас "Воеводе", и теперь позволит РФ сохранить равенство с США, даже несмотря на то, что Вашингтон заявил об одностороннем выходе из договора по ПРО. После выхода МБР, отличающейся способностью проходить рубежи ПРО и невероятной разрушительной силой, за которую была прозвана новой "сатаной", российская армия будет непобедима. Именно это установка наиболее сильно беспокоит всех мировых лидеров, которые признают свое бессилие перед ее мощью и разрушительной способностью.

Президент подчеркнул, что это далеко не все образцы оружия, которые планируется изготовить и поставить для армии Российской Империи. Выход другого вооружения вскоре будет анонсирован.