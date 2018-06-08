"Секс или футбол": Футболистам из Бразилии разрешили плотские утехи на ЧМ-2018

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Врач сборной уверен, что такое развлечение поможет игрокам снимать напряжение и лучше выкладываться на поле. Эксперты считают, что спортсменам придется выбирать: Секс или футбол.

Родриго Ласмар, врач сборной Бразилии по футболу уверен, что плотские утехи станут отличным способом для снятия напряжения во время Чемпионата мира по футболу: «это естественно, это часть нашей жизни. У нас молодые, здоровые игроки». Однако во время ЧМ-2018 делать они это будут «под пристальным взглядом» медика.

Родриго Ласмар заявил, что накануне игр футболистам будет запрещено видеться со своими вторыми половинками, чтобы не отвлекаться на посторонние вещи и максимально сосредоточиться на предстоящем матче, в связи с чем их возлюбленных даже изолируют в отдельные отели. Однако в свободные от игр дней футболистам национальной сборной разрешили беспрепятственно проводить время со своими супругами. В это время спортсменам и рекомендовали расслабляться и снимать напряжение, в том числе и интимным способом.

Тренеры сборной Бразилии считают, что футболисты проигрывают из-за недостатка интимного расслабления. Они уверены, что регулярный секс сделает бразильскую команду непобедимой.