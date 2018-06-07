«Хайпанем немножечко»: ТОП-5 легких способов стать знаменитым в наше время

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7 июня в Москве прошел «Прямой эфир» с Владимиром Путиным. Президент РФ пообещал остановить рост цен на бензин, признался в раздумьях о наследнике и пригрозил тяжелыми последствиями для Украины в случае атак ВСУ в Донбассе во время ЧМ-2018. Ближайшие дни все СМИ будут говорить о лидере россиян, а как «рядовому» человеку вмиг стать знаменитостью в современном мире?

На примере известных российских хайпожоров попробуем разобраться, как взрывать информационное пространство, заставляя всех вокруг говорить о себе. Ну что, хайпанем немножечко?

Изуродовать себя

В ноябре 2017 года Андрей Малахов позвал в студию шоу «На самом деле» 21-летнего парня из Пятигорска, именуемого в интернете «Синтоловым качком». Кирилл Терешин напичкал свои руки препаратом для локального увеличения мышц, вмиг став широко узнаваемым фриком. Ни слезы родной матери, ни катастрофические последствия для здоровья не заставили парня включить мозги, отказавшись от временного хайпа ценой в конечности.

Первое время план Кирилла работал. «Руки-базуки» ежедневно приносили 3 тыс. рублей на рекламе, а люди просили фото на память. Однако в 2018 году выходки «Синтолового качка» всем надоели, а аудитория фриколюбов начала постепенно отворачиваться от юного глупца. Не желая стать никому ненужным инвалидом, Терешин изменил прическу, цвет глаз и пообещал продолжить «трансформацию». Параллельно парень срывал хайп оскорблениями лиц кавказской национальности и умываясь собственной кровью из-за якобы плохого самочувствия.

Для себя Кирилл сделал вполне очевидный вывод – изуродуй себя и коси бабло, приковывая взгляды прохожих. А как же здоровье, спросите вы? За самосохранение человека отвечает мозг. Как вы думаете, на сколько процентов он работает у этого парня?

Попасть в грязный секс-скандал

В ТОП-5 легких способов стать знаменитым в наше время не могла не вписаться история жизни уроженки Ульяновска Дианы Шурыгиной. 1 апреля 2016 года ветреная девушка отправилась на молодежную тусовку. Там ее поочередно изнасиловали совершеннолетние парни. Один из них – Сергей Семенов – отправился в тюрьму, а жертва надругательства на шоу к все тому же Андрею Малахову. Впоследствии Диана начала ходить к скандальному телеведущему как на работу, параллельно выскочив замуж.

Как и в ситуации с Терешиным, Шурыгиной не хотелось утратить популярность и все вытекающие из нее бонусы. Были попытки стать певицей, экспертом в вопросах изнасилования и многое другое. Однако роль непосредственной жертвы надругательства осталась лучшей в ТВ-карьере Дианы. Как знать, может она и рада, что в свое время попала в хайповый секс-скандал.

Критиковать знаменитостей, переходя все грани

В данном вопросе признанным экспертом считается блогерша Лена Миро. Скандалистка не стесняется и не боится последними словами обзывать отечественных звезд. Больше всего от брани Миро достается представителям шоу-бизнеса. Заведите себе возрастную вторую половинку или профотошопьте снимок в Instagram, и можете смело заходить к блогерше в ЖЖ, где вам инкриминируют, порой, смертельные обвинения.

От Шурыгиной и «Синтолового качка» Миро отличает наличие мозгов. Лена в меру критикует людей с внушительной властью, способных вмиг прикрыть ее «лавочку». Вот и делайте выводы. Оказывается, ненавидеть кого-то – очень хайповое и прибыльное дело.

Путешествовать во времени и общаться с инопланетянами

В наше время информационное пространство ежедневно заполоняют новости о намеках существования внеземной жизни. Причем NASA, ESA и прочие космические агентства подливают масла в огонь не меньше, нежели сидящие за компьютером уфологи. Тема пришельцев интересовала человечество с момента его зарождения, поэтому жаждущие немножко хайпануть «шизики» оперативно освоили тему.

Скажите, что вы только что прилетели на Землю из условной Нибиру через несколько сотен веков, и вас тут же пригласят на телевидение для истолкования дивных историй о жизни людей в 6000-м году. Мастерам фотошопа не нужно умело притворяться путешественником во времени, ведь и обычный дискообразный силуэт на снимке неба способен столкнуть лбами ученых с уфологами под пристальным взглядом СМИ.

Пробить новое дно во всем вышесказанном

ТОП-5 легких способов стать знаменитым в наше время замыкает деградация. Возможно, кто-то возразит, назвав модернизацию существующего метода хайпа эволюцией. Таким людям можно лишь посоветовать перечитать пути к «успеху» наших сегодняшних героев. Устроив оргию с ротой солдат, залив литры синтола в каждую мышцу или взболтнув лишнего хоть о самом Путине, можно затмить признанных отечественных хайпожоров. Однако остается обратная сторона медали – честь, здоровье, уважение и прочие постепенно утрачивающие свою ценность в наше время морально-физические составляющие человека. Лишь реализовав себя в по-настоящему стоящих делах, можно сделать современный мир добрее, умнее, ценнее, свергнув с Олимпа деградацию озабоченного и уродующего себя общества.