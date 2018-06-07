Смерти от рака можно избежать: Ученые рассказали как

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Проблема увеличения количества онкобольных пациентов остро стоит во всем мире. Американские ученые нашли фермент, который помогает избежать развития болезни и стабилизировать пораженную ДНК.

Ученые из Калифорнийского университета (США) изучали механизм развития онкологических заболеваний в организме человека. В результате своего исследования они пришли к выводу, что смерти от рака вполне возможно избежать. Специалисты в своей работе рассказали, как именно. Им удалось раскрыть механизм действия фермента теломеразы, который способен препятствовать укорачиванию теломер и стабилизировать ДНК. Такое открытие, по мнению биологов, дает возможность создать действенный метод борьбы с раком, а также увеличить продолжительность жизни людям, которые страдают от данного заболевания.

Американские исследователи выяснили, что конец хромосом человека состоит из повторов TTAGGG, которые и называются теломерами. Данные соединения способны предотвратить потерю генов при делении, так как ДНК-полимераза не имеет возможности синтезировать копию ДНК с самого конца, а укорачивание теломер происходит при каждой репликации. При сильном уменьшении длины теломеры клетки стареют и умирают.

Для проведения исследования использовались одноклеточные микроорганизмы — инфузории тетрахимены Tetrahymena thermophila. С помощью криоэлектронной микроскопии ученые установили структуру теломеразы, связанной с теломерой ДНК. Ученые уверены, что точное знание о структуре фермента поможет разработать методы настройки молекулы, улучшая или подавляя ее активность. В первом случае можно увеличить число циклов деления клеток, а во втором — воспрепятствовать развитию раковых опухолей.