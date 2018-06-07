"Ким Чен Ын пал на колени перед США": Штаты нашли рычаги давления на Ядерную державу

Сегодня, 07:36

Лидер Северной Кореи умолял главу США организовать совместный саммит. Об этом заявил адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани.

Сейчас сторонников США на политической арене можно пересчитать по пальцам. После избрания Дональда Трампа на пост президента Штаты начали вести довольно агрессивную политику. Многим государствам такое положение дел не нравится и они отказываются идти на контакт с Дональдом Трампом для решения двусторонних вопросов.

Лидер Северной Кореи Уим Чен Ын достаточно сдержанный лидер, которые не ведет переговоры с кем попало. На этот раз он встретился с Дональдом Трампом. Защитник американского президента рассказал подробности подготовки и проведения саммита. Адвокат отметил, что Ким Чен Ын пал на колени перед США.

Таким высказыванием он намекнул, что лидер Северной Кореи очень просил о переговорах с Трампом. Руди Джулиани рассказал о встрече президентов, отметив, что сейчас Ким Чен Ын находится на коленях, и в таком положении США следует его держать и далее.

Адвокат утверждает, что сейчас Северная Корея проявляет свои слабы места, чтобы обрести мир с сильными оппонентами, которые также являются мировыми лидерами по производству ядерного оружия. Соответственно теперь Штаты нашли рычаги давления на Ядерную державу.