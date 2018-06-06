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Несмотря на то, что Киев не закрыл воздушное пространство над охваченной войной территорией, следователи считают, что вины украинской стороны в данном деле нет.

Дополнительное расследование в отношении Украины по факту крушения пассажирского лайнера Boeing в небе над Донбассом не имеет острой необходимости, заявил министр иностранных дел Ниделандов Стеф Блок. Таким образом, глава внешнеполитического ведомства официально подтвердил, что киевские власти оправдали в смерти 298 человек, погибших на том злосчастном борту. Несмотря на то, что окончательное расследование трагедии не завершено, нидерландские власти уже пришли к выводу, что Киев к данном инциденту отношения не имеет. И это при том, что крушение пассажирского самолёта Малазийских авиалиний имело место быть в воздушном пространстве Украины. Украинское руководство, понимая, что в зоне конфликта имеется техника ПВО, зная, что до этого в данном регионе были сбиты несколько воздушных судов, не закрыло небо над Донбассом для гражданских рейсов.

Как сообщалось ранее в прессе, в Нидерландах не исключали возможности привлечения Киева к ответственности за крушение Boeing. Ещё 1 июня такой сценарий считали возможным, но в конечном итоге нидерландское правительство резко сменило вектор и заявило о том, что Украина отвечать за эту трагедию не будет. При том, что ранее Нидерланды обвинили в трагедии Россию, несмотря на то, что расследование не завершено и главная тайна MH17 до сих пор не раскрыта, складывается впечатление, что сценарий с одной-единственной развязкой уже давно написан и ждёт своего воплощения.

А между тем, многие версии, которые неугодны Западу, по-прежнему продолжают игнорироваться. В частности, экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко на днях заявил, что приказ сбить самолёт в июле 2014 года отдал лично президент Украины Пётр Порошенко. Об этом политику якобы сообщили источники, близкие к украинскому лидеру.