«Глупые и наивные»: Украина считает Россию неспособной производить Ан-124

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На фоне напряжённости между Киевом и Москвой представители «Антонова» сделали ещё одно нелицеприятное заявление в адрес российских коллег.

Невозможным считают производство самолета Ан-124 «Руслан» в России представители Украины. На госпредприятии «Антонов» иронично отреагировали на заявления российских высокопоставленных чиновников о намерении начать выпуск самых больших серийных самолётов под своим брендом без участия украинской стороны. Там, в частности, акцентировали внимание на том, что модернизация «Руслана» под силу только компании-разработчику, поскольку только она обладает достаточными техническими знаниями в этой области. На Украине также предрекли крах всем попыткам воспроизвести Ан-124 без участия документации, имеющейся в распоряжении профильного предприятия, давая тем самым понять, что в данной ситуации считают Россию неспособной осуществить задуманное. Возможно, в Киеве попытались намекнуть на возможное сотрудничество в авиационной отрасли, которое должно быть осуществлено исключительно на условиях украинской стороны, считая, что их российские коллеги «глупые и наивные».

Между тем, в Москве уже отреагировали на выпад Киева. Так, член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов отметил, что заявление ГК «Антонов» пропагандистское. Он открыто высмеял позицию украинской стороны. По его словам, Россия не намерена сотрудничать с Украиной по Ан-124, в первую очередь из-за деградации местных производственных мощностей. Политик высказал мнение, что единственное, на чём Киев может зарабатывать сегодня – это газовая труба, поскольку возможности производить высокотехнологичную продукцию давно утрачены. Более того, Милонов также подчеркнул, что заказывать что-либо у страны, где вовсю идёт гражданская война, никто не решится.

Напомним, ранее стало известно, что в России намерены начать производство грузопассажирского самолёта по типу Ан-124 «Руслан», но под новым брендом.