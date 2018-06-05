Apple назвала ТОП-10 приложений App Store

Сегодня, 11:06

В рамках ежегодной премии Apple Desing Award лучшие разработчики приложений на платформе iOS получили заслуженное признание от техногиганта США.

В 2018 году перечень лучших приложений App Store разросся до ТОП-10. Первой Apple отметила разработку для создания заметок Agenda. Не меньшей популярностью среди пользователей iPhone, iPad, MacBook и Apple TV пользуется калькулятор Calzy, хирургическое приложение для оценки кровопотери Tripon Sponge, паззл Insadie, игра-головоломка Frost, детское музыкальное приложение Bandimal, переводчик iTranslate Converse, повествовательная игра Flonence, бесконечный раннер Alto’s Odyssey и приключенческий платформер Oddmar.

Все разработчики, которых Apple назвала лучшими в рамках ежегодной премии Apple Desing Award, получат светящийся логотип компании и ценные призы в виде iPhone X, MacBook Pro, Apple Watch Series 3, Apple Pencil, iPad Pro, 4K Apple TV и AirPods.

Уже cейчас проходит ежегодная выставка техники Apple WWDC 2018. Главным экспонатом мероприятия должен стать MacBook Pro с 32 Гб ОЗУ. Оцененный в $1000 iPhone X Plus мир скорее всего не увидит.